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На Київщині 19-річний студент помер після щеплення від коронавірусу

На Київщині 19-річний студент помер після щеплення від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. На Київщині після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Володимир Сало. Про це повідомили на сторінці Українського гуманітарного інституту, передає УНН.

Цитата

“13 вересня ввечері помер Володимир Сало, студент 3 курсу спеціальності „Філологія“ Українського гуманітарного інституту. Попередня довідка про причину смерті вказує „Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність“. Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень. В понеділок, 13 вересня, о 14:30 він вакцинувався від коронавірусу. До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала Вову годину”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Відомо, що хлопець народився 13 березня 2002 року в селі Добросин Львівської області. Сім’я була багатодітною, всього 5 дітей, він був наймолодшим сином. У 2008 році пішов у перший клас місцевої школи. У 2019 році вступив в Український гуманітарний інститут на спеціальність “Філологія”.

“Вові було 19 років. Всі відгукуються про нього з непідробним захопленням і любов’ю, він був серцем будь-якої компанії, веселим, позитивним хлопцем. Навчався на відмінно, брав активну участь у соціально-культурному житті навчального закладу, минулого року балотувався в члени Студентської ради. Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною”, — повідомили в інституті.

Нагадаємо

2 липня у Вінницькій області зафіксували смерть 47-річного чоловіка, якому кількома годинами раніше зробили щеплення вакциною Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

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