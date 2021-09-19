В Киевской области 19-летний студент умер после прививки от коронавируса

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"13 сентября вечером умер Владимир Сало, студент 3 курса специальности "Филология" Украинского гуманитарного института. Предыдущая справка о причине смерти указывает "Cерцево-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность". Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований. В понедельник, 13 сентября, в 14:30 он вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры. Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Скорая реанимировала Вову час", - говорится в сообщении.

Детали

Известно, что парень родился 13 марта 2002 года в селе Добросин Львовской области. Семья была многодетной, всего 5 детей, он был младшим сыном. В 2008 году пошел в первый класс местной школы. В 2019 году поступил в Украинский гуманитарный институт на специальность "Филология".

"Вове было 19 лет. Все отзываются о нем с неподдельным восторгом и любовью, он был сердцем любой компании, веселым, позитивным парнем. Учился на отлично, принимал активное участие в социально-культурной жизни учебного заведения, в прошлом году баллотировался в члены Студенческого совета. В течение всего обучения работал репетитором английского языка онлайн. Любил читать, был очень любознательным человеком", - сообщили в институте.

Напомним

2 июля в Винницкой области зафиксировали смерть 47-летнего мужчины, которому несколькими часами ранее сделали прививки вакциной Comirnaty (Pfizer / BioNTech).