На Київщині 12 дітей залишилися сиротами через смерть матері від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На Київщині 11 дітей залишилися сиротами через смерть матері від ускладнень COVID-19. 20 березня в родині помер батько. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення голови Васильківської райради Київської області Наталії Баласинович.
Деталі
Багатодітна мати Діана Родікова померла в Олександрівській лікарні міста Києва від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією COVID −19. 20 березня сім’я втратила батька, Володимира Родікова.
12 лютого 2021 року мати 11 дітей Діана Родікова — Єрмакова була нагороджена званням Мати — Героїня.
Цитата
“Немає слів для висловлення жалю. Глибоко співчуваємо діткам, родичам, друзям. Друзі, шановні Васильківці, всі мешканці Васильківської міської територіальної громади! Виконуйте всі обмеження та поради медиків під час жорсткого карантину!” — написала Наталія Баласинович.
Додатково
Сім’я проживала у Макіївці, але з початком бойових дій переселилася до с. Липовий Скиток на Київщині. Сім’я Родікових складається з 12 дітей — 5 рідних і 7 прийомних.
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