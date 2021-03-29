На Киевщине 12 детей остались сиротами из-за смерти матери от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На Киевщине 11 детей остались сиротами из-за смерти матери от осложнений COVID-19. 20 марта в семье умер отец. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение председателя Васильковского райсовета Киевской области Натальи Баласинович.
Детали
Многодетная мать Диана Родикова умерла в Александровской больнице Киева от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID 19. 20 марта семья потеряла отца, Владимира Родикова.
12 февраля 2021 мать 11 детей Диана Родикова — Ермакова была награждена званием Мать — героиня.
Цитата
“Нет слов для выражения сожаления. Глубоко сочувствуем детям, родственникам, друзьям. Друзья, уважаемые Васильковке, все жители Васильковской городской территориальной общины! Выполняйте все ограничения и советы медиков во время жесткого карантина!” — написала Наталья Баласинович.
Дополнительно
Семья проживала в Макеевке, но с началом боевых действий переселилась в с. Липовый Скиток на Киевщине. Семья Родикових состоит из 12 детей — 5 родных и 7 приемных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митрополит Епифаний окрестил 9 детей семьи из Макеевки