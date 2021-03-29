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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28418 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43781 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192978 просмотра

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На Киевщине 12 детей остались сиротами из-за смерти матери от COVID-19

На Киевщине 12 детей остались сиротами из-за смерти матери от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15598 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. На Киевщине 11 детей остались сиротами из-за смерти матери от осложнений COVID-19. 20 марта в семье умер отец. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение председателя Васильковского райсовета Киевской области Натальи Баласинович.

Детали

Многодетная мать Диана Родикова умерла в Александровской больнице Киева от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID 19. 20 марта семья потеряла отца, Владимира Родикова.

12 февраля 2021 мать 11 детей Диана Родикова — Ермакова была награждена званием Мать — героиня.

Цитата

“Нет слов для выражения сожаления. Глубоко сочувствуем детям, родственникам, друзьям. Друзья, уважаемые Васильковке, все жители Васильковской городской территориальной общины! Выполняйте все ограничения и советы медиков во время жесткого карантина!” — написала Наталья Баласинович.

Дополнительно

Семья проживала в Макеевке, но с началом боевых действий переселилась в с. Липовый Скиток на Киевщине. Семья Родикових состоит из 12 детей — 5 родных и 7 приемных.

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