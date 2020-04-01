На Кіровоградщині зафіксовано 2 нових випадки захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Кіровоградщині зареєстрували ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом в області зафіксовано вже шестеро людей, хворих на COVID-19. Про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь, передає УНН із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
"Хворі госпіталізовані й перебувають у стані середньої важкості під наглядом медиків. По кожному випадку захворювання проводиться епідеміологічне розслідування та встановлюється коло контактних осіб", – повідомив Андрій Балонь.
Зазначається, що наразі ще чотири підозри захворювання на COVID-19 відпрацьовуються в обласному лабораторному центрі методом ПЛР-тестування. Усі ці особи перебували в контакті з хворими.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 - летальні.