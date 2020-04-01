В Кировоградской области зафиксировано 2 новых случая заболевания COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 68166 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80512 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 93736 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 91333 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105218 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89614 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103206 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106007 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131039 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130342 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Кировоградской области зафиксировано 2 новых случая заболевания COVID-19

В Кировоградской области зафиксировано 2 новых случая заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 16679 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кировоградской области зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в области зафиксировано уже шесть человек, больных COVID-19. Об этом сообщил глава ОГА Андрей Балонь, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

"Больные госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц", - сообщил Андрей Балонь.

Отмечается, что пока четыре подозрения заболевания COVID-19 отрабатываются в областном лабораторном центре методом ПЦР-тестирования. Все эти лица находились в контакте с больными.

Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.

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