В Кировоградской области зафиксировано 2 новых случая заболевания COVID-19

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кировоградской области зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в области зафиксировано уже шесть человек, больных COVID-19. Об этом сообщил глава ОГА Андрей Балонь, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.