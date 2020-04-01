В Кировоградской области зафиксировано 2 новых случая заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Кировоградской области зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в области зафиксировано уже шесть человек, больных COVID-19. Об этом сообщил глава ОГА Андрей Балонь, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.
"Больные госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц", - сообщил Андрей Балонь.
Отмечается, что пока четыре подозрения заболевания COVID-19 отрабатываются в областном лабораторном центре методом ПЦР-тестирования. Все эти лица находились в контакте с больными.
Напомним, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.