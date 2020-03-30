На Кіровоградщині правоохоронці склали 51 адмінпротокол за порушення умов карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На Кіровоградщині правоохоронці склали 51 адміністративний протокол через порушення правил карантину. Більшість із них було складено на підприємців. Про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь, передає УНН із посилання на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
“Правоохоронці продовжують роботу щодо встановлення осіб, які перебувають на самоізоляції, і стосовно суб’єктів господарювання, які попри заборону та рішення Уряду здійснюють господарську діяльність. Уже складено 51 адмінпротокол. Робота в цьому напрямі продовжується”, — зазначив він.
Зазначається, що із них 50 — на підприємців, які намагались продовжувати роботу. А один — на мешканця Знам’янського району, який повернувся з-за кордону й порушив правила самоізоляції.
Нагадаємо, Президент пообіцяв притягнути до відповідальності тих, хто намагається заробити на коронавірусі.