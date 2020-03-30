В Кировоградской области правоохранители составили 51 админпротокол за нарушение условий карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Кировоградской области правоохранители составили 51 административный протокол за нарушение правил карантина. Большинство из них были составлены на предпринимателей. Об этом сообщил председатель ОГА Андрей Балонь, передает УНН со ссылки на пресс-службу Кировоградской ОГА.
"Правоохранители продолжают работу по установлению лиц, находящихся на самоизоляции, и в отношении субъектов хозяйствования, что несмотря на запрет и решения Правительства осуществляют хозяйственную деятельность. Уже составлен 51 админпротокол. Работа в этом направлении продолжается", - отметил он.
Отмечается, что из них 50 - на предпринимателей, которые пытались продолжать работу. А один - на жителя Знаменского района, который вернулся из-за границы и нарушил правила самоизоляции.
Напомним, Президент пообещал привлечь к ответственности тех, кто пытается заработать на коронавирусе.