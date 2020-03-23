Президент пообіцяв притягнути до відповідальності тих, хто намагається заробити на коронавірусі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Тим, хто намагається заробити на епідемії коронавірусу в Україні, підвищує ціни та намагається продавати мед засоби за кордон, нададуть юридичну оцінку. Про це у своєму відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
“Хтось готовий допомагати, віддаючи останнє, а хтось готовий заробяти на людській біді — підвищує ціни, притримує маски на складах, намагається продати распіратори за кордон. Всі ці дії отримають не лише моральну оцінку суспільства, а і юридичну оцінку відповідних правоохоронних орагнів”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва оштрафував жительку столиці на 17 тисяч гривень через порушення санітарно-протиепідемічних правил у період дії карантину, введеного на фоні ситуації з коронавірусом.