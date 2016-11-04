На Кіровоградщині понад третина хворих на рак молочної залози дізналися про хворобу на профоглядах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У 33,2% жінок у Кіровоградській області, що були обстежені під час медичних профілактичних акцій за 9 місяців 2016 року, було виявлено рак молочної залози. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у департаменті охорони здоров'я Кіровоградської ОДА.
Також, за інформацією департаменту, у 19% осіб, що були обстежені під час медичних профілактичних акцій за 9 місяців 2016 року, було виявлено рак легенів.
Варто відзначити, що частка жінок, у яких було виявлено рак молочної залози у занедбаній формі, зросла із 11,9% у 2015 році до 13% у 2016 році.
Додамо, що частка осіб, у яких було виявлено рак легенів у занедбаній формі протягом 9 місяців цього року становила 35,4%.
Як повідомляв УНН, онкологи наголошують: рак грудей у жінок - не вирок. Статистика свідчить про те, що у випадку раннього виявлення проблеми, процес одужання настає у 75–85% жінок.
Також нагадаємо, за словами заступника директора Національного інститут раку Сергія Коровіна, Україна не має належного скринінгу ракових захворювань.
"Тому ми в змозі поки тільки лише займатися профілактикою - за допомогою ваших колег, якоїсь літератури, висвітлювати ці проблеми і говорити про те, що не забувайте звертатися до лікарів", - зазначив він.
Разом з тим, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, система профілактики захворювань має бути створена в Україні на прикладі іноземного досвіду.