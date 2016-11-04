На Кіровоградщині понад третина хворих на рак молочної залози дізналися про хворобу на профоглядах

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У 33,2% жінок у Кіровоградській області, що були обстежені під час медичних профілактичних акцій за 9 місяців 2016 року, було виявлено рак молочної залози. Про це у відповіді на запит УНН повідомили у департаменті охорони здоров'я Кіровоградської ОДА.