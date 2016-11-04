В Кировоградской области более трети больных раком молочной железы узнали о болезни на профосмотрах

Также, по информации департамента, у 19% лиц, которые были обследованы во время медицинских профилактических акций за 9 месяцев 2016 года, был обнаружен рак легких.

Стоит отметить, что доля женщин, у которых был обнаружен рак молочной железы в запущенной форме, выросла с 11,9% в 2015 году до 13% в 2016 году.

Добавим, что доля лиц, у которых был обнаружен рак легких в запущенной форме в течение 9 месяцев этого года составила 35,4%.

Как сообщал УНН, онкологи отмечают: рак груди у женщин - не приговор. Статистика свидетельствует о том, что в случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин=.

Также напомним, по словам заместителя директора Национального института рака Сергея Коровина, Украина не имеет надлежащего скрининга раковых заболеваний.

"Поэтому мы можем пока только заниматься профилактикой - с помощью ваших коллег, какой-то литературы, освещать эти проблемы и говорить о том, что не забывайте обращаться к врачам", - отметил он.

Вместе с тем, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, система профилактики заболеваний должна быть создана в Украине на примере зарубежного опыта.