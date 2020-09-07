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На Кіровоградщині банда на чолі з “авторитетом” вимагала гроші з ув’язнених у СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Кіровоградщині завершили слідство у справі щодо вимагання грошей з ув’язнених у СІЗО. Так, організував діяльність угруповання кримінальний “авторитет”, який перебував у спецустанові. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

На Кіровоградщині банда на чолі з “авторитетом” вимагала гроші з ув’язнених у СІЗО

“Під час досудового розслідування оперативники...зібрали докази причетності організатора та учасників злочинного угруповання до вимагання та отримання коштів із десяти осіб. Поліцейські встановили, що діяльність угруповання організував кримінальний „авторитет“, який знаходився в держустанові та входив до близького оточення одного з „ворів у законі“. Разом зі співкамерниками вони займалися вимаганням коштів з осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, залучили громадян, які раніше відбували покарання та звільнилися з місць позбавлення волі. Загалом до складу угруповання входило вісім осіб”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до розробленого зловмисниками плану, ув’язнених змушували грати в азартні ігри, де вони постійно програвали. Якщо ж відмовлялися грати та в подальшому віддавати “борг” — били та погрожували фізичною розправою їх родичам. Потерпілі через своїх близьких змушені були переказувати кошти на банківські картки осіб — учасників злочинного угруповання, які знаходилися на волі, знімали гроші та передавали їх організатору. Поліцейські встановили, що за такою “схемою” зловмисники отримали від потерпілих майже 300 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків у спецустанові та за місцями мешкання зловмисників слідчі та оперативники вилучили холодну зброю, вибухові пристрої, кілька десятків мобільних телефонів та банківських карток, а також блокноти із записами щодо злочинної діяльності угруповання.

За результатами проведених процесуальних заходів організатору та учасникам злочинної групи було повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи. Аби особи, які знаходилися в СІЗО, не змогли продовжувати свою протиправну діяльність, їх помістили до різних виправних установ.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти відносно організатора та сімох учасників злочинного угруповання скеровано до суду — ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

За вимагання, вчинене організованої групою, обвинуваченим може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт відносно підполковника СБУ, якого підозрюють у наданні хабара та незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів. 

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