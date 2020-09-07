В Кировоградской области банда во главе с "авторитетом" требовала деньги из заключенных в СИЗО

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Кировоградской области завершили следствие по делу о вымогательстве денег с заключенных в СИЗО. Так, организовал деятельность группировки криминальный "авторитет", который находился в спецучреждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.