В Кировоградской области банда во главе с "авторитетом" требовала деньги из заключенных в СИЗО

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 5104 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 64691 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 101364 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 174216 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 178768 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 385906 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 224136 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 498210 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348880 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229887 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 70171 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 21617 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 33241 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 16672 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 41921 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 138937 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 126987 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 215885 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 385906 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 498210 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 5104 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 33615 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37202 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44837 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74570 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

В Кировоградской области банда во главе с "авторитетом" требовала деньги из заключенных в СИЗО

Киев • УНН

 • 52558 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Кировоградской области завершили следствие по делу о вымогательстве денег с заключенных в СИЗО. Так, организовал деятельность группировки криминальный "авторитет", который находился в спецучреждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

В Кировоградской области банда во главе с "авторитетом" требовала деньги из заключенных в СИЗО

"Во время досудебного расследования оперативники ... собрали доказательства причастности организатора и участников преступной группировки к вымогательству и получению средств из десяти человек. Полицейские установили, что деятельность группировки организовал криминальный "авторитет", который находился в госучреждении и входил в близкое окружение одного из "воров в законе". Вместе с сокамерниками они занимались вымогательством средств с лиц, в отношении которых была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, привлекли граждан, которые ранее отбывали наказание и освободившихся из мест лишения свободы. Всего в состав группировки входило восемь человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с разработанным злоумышленниками планом, заключенных заставляли играть в азартные игры, они постоянно проигрывали. Если же отказывались играть и в дальнейшем отдавать "долг" - били и угрожали физической расправой их родственникам. Пострадавшие из-за своих близких вынуждены были переводить средства на банковские карточки лиц - участников преступной группировки, которые находились на свободе, снимали деньги и передавали их организатору. Полицейские установили, что по такой "схеме" злоумышленники получили от потерпевших почти 300 тыс. гривен.

Во время проведения санкционированных обысков в спецучреждении и по местам проживания злоумышленников следователи и оперативники изъяли холодное оружие, взрывные устройства, несколько десятков мобильных телефонов и банковских карт, а также блокноты с записями о преступной деятельности группировки.

По результатам проведенных процессуальных мер организатору и участникам преступной группы было сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Чтобы лица, находившиеся в СИЗО, не смогли продолжать свою противоправную деятельность, их поместили в различные исправительные учреждения.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и семерых участников преступной группировки направлено в суд - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

За вымогательство, совершенное организованной группой, обвиняемым может грозить до 12 лет заключения.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении подполковника СБУ, которого подозревают в даче взятки и незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,039.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,793.29