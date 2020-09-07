В Кировоградской области банда во главе с "авторитетом" требовала деньги из заключенных в СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Кировоградской области завершили следствие по делу о вымогательстве денег с заключенных в СИЗО. Так, организовал деятельность группировки криминальный "авторитет", который находился в спецучреждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Во время досудебного расследования оперативники ... собрали доказательства причастности организатора и участников преступной группировки к вымогательству и получению средств из десяти человек. Полицейские установили, что деятельность группировки организовал криминальный "авторитет", который находился в госучреждении и входил в близкое окружение одного из "воров в законе". Вместе с сокамерниками они занимались вымогательством средств с лиц, в отношении которых была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, привлекли граждан, которые ранее отбывали наказание и освободившихся из мест лишения свободы. Всего в состав группировки входило восемь человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с разработанным злоумышленниками планом, заключенных заставляли играть в азартные игры, они постоянно проигрывали. Если же отказывались играть и в дальнейшем отдавать "долг" - били и угрожали физической расправой их родственникам. Пострадавшие из-за своих близких вынуждены были переводить средства на банковские карточки лиц - участников преступной группировки, которые находились на свободе, снимали деньги и передавали их организатору. Полицейские установили, что по такой "схеме" злоумышленники получили от потерпевших почти 300 тыс. гривен.
Во время проведения санкционированных обысков в спецучреждении и по местам проживания злоумышленников следователи и оперативники изъяли холодное оружие, взрывные устройства, несколько десятков мобильных телефонов и банковских карт, а также блокноты с записями о преступной деятельности группировки.
По результатам проведенных процессуальных мер организатору и участникам преступной группы было сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Чтобы лица, находившиеся в СИЗО, не смогли продолжать свою противоправную деятельность, их поместили в различные исправительные учреждения.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты в отношении организатора и семерых участников преступной группировки направлено в суд - ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
За вымогательство, совершенное организованной группой, обвиняемым может грозить до 12 лет заключения.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении подполковника СБУ, которого подозревают в даче взятки и незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов.