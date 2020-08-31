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У Краматорську за хабар та зберігання боєприпасів судитимуть підполковника СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно підполковника СБУ, якого підозрюють у наданні хабара та незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Краматорську за хабар та зберігання боєприпасів судитимуть підполковника СБУ

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно підполковника СБУ. Він обвинувачується у наданні неправомірної вигоди, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, а також незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за даними досудового розслідування, підполковник управління СБУ, обіймаючи посаду оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю у Волинській області, організував схему незаконного продажу валюти на території ООС.

"Так, навесні 2020 року, вступивши у змову із місцевим мешканцем неодноразово переправляв поза межами КПВВ пакунки з валютою за лінію розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області та у зворотному напрямку. Гроші перекидали невизначені особи у водонепроникних пакунках через річку рибальськими вудками, а також мотузками на дерев’яній палиці", - зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що таким чином працівник СБУ одержував прибуток від незаконного обігу валюти за рахунок різниці курсу.

"Для відвернення можливої відповідальності й прикриття незаконної діяльності підполковник зі своїм спільником "заручилися підтримкою" військовослужбовця одного з підрозділів ООС. За систематичне одержання неправомірної вигоди військовослужбовець мав забезпечувати їм безперешкодне проникнення до охоронюваної ділянки лінії розмежування уздовж річки Кальміус та не перешкоджати переміщенню пакунків з грошима", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, з квітня 2020 року після надання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 28 000 гривень підполковник СБУ та його спільник були затримані у порядку статті 208 КПК України.

"Під час обшуків було вилучено пакунок з грошовими коштами готівкою на суму 6 мільйонів 400 тисяч російських рублів, що за курсом НБУ становить близько 2 мільйонів 300 тисяч гривень, які вони намагались передати через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію", - зазначається у повідомленні.

Також при проведенні обшуків у підполковника СБУ виявлено значну кількість бойових припасів (патронів для автоматів, кулеметів, пістолетів), які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, на Київщині затримали групу співробітників Служби безпеки України, які викрадали людей, погрожували їм і вимагали викуп.

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