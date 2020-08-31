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В Краматорске за взятку и хранение боеприпасов осудят подполковника СБУ

Киев • УНН

 • 13023 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении подполковника СБУ, которого подозревают в даче взятки и незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Краматорске за взятку и хранение боеприпасов осудят подполковника СБУ

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении подполковника СБУ. Он обвиняется в предоставлении неправомерной выгоды, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц, а также незаконном приобретении, ношении и хранении боеприпасов (ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным предварительного расследования, подполковник управления СБУ, занимая должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в Волынской области, организовал схему незаконной продажи валюты на территории ООС.

"Так, весной 2020 года, вступив в сговор с местным жителем неоднократно переправлял за пределами КПВВ пакеты с валютой за линию разграничения с временно оккупированной территорией Донецкой области и в обратном направлении. Деньги перебрасывали неопределенные лица в водонепроницаемых пакетах через реку рыболовными удочками, а также веревками на деревянной палке", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что таким образом сотрудник СБУ получал прибыль от незаконного оборота валюты за счет разницы курса.

"Для предотвращения возможной ответственности и прикрытия незаконной деятельности подполковник со своим сообщником "заручились поддержкой" военнослужащего одного из подразделений ООС. За систематическое получение неправомерной выгоды военнослужащий должен был обеспечивать им беспрепятственное проникновение в охраняемые участки линии разграничения вдоль реки Кальмиус и не препятствовать перемещению пакетов с деньгами", - говорится в сообщении.

Кроме того, с апреля 2020 года после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28000 гривен подполковник СБУ и его сообщник были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

"Во время обысков было изъято пакет с денежными средствами наличными на сумму 6 млн 400 тысяч российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 миллионов 300 тысяч гривен, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию", - отмечается в сообщении.

Также при проведении обысков у подполковника СБУ обнаружено значительное количество боеприпасов (патронов для автоматов, пулеметов, пистолетов), которые он хранил без предусмотренного законом разрешения.

Напомним, в Киевской области задержали группу сотрудников Службы безопасности Украины, которые похищали людей, угрожали им и требовали выкуп.

Украинские Национальные Новости

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