На кінофестивалі у Чехії режисери згадали про Сенцова

“Я хочу привернути увагу до Олега, мого колеги, який вже 49 день голодує в російській в‘язниці. Ми маємо пам’ятати про нього та ще про 60-х політв‘язнів”, — заявив Бондарчук зі сцени Муніципального театру, де відбувалася прем’єра фільму.

У залі кінотеатру розмістили плакат “Free Sentsov”.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко заявляє, що вся світова спільнота вимагає звільнення українського режисера Олега Сенцова та всіх українських політичних в’язнів, які утримуються на окупованих територіях та в російських тюрмах.