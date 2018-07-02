На кинофестивале в Чехии режиссеры вспомнили о Сенцове

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 20837 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102089 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117510 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137931 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143673 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181465 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156788 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143027 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130670 просмотра

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На кинофестивале в Чехии режиссеры вспомнили о Сенцове

На кинофестивале в Чехии режиссеры вспомнили о Сенцове

Киев  •  УНН

 • 9593 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Во время мировой премьеры украинского фильма “Вулкан” на международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия) режиссер Роман Бондарчук вспомнил о незаконно заключенном в РФ украинском кинорежиссере Олеге Сенцове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Я хочу привлечь внимание к Олегу, моему коллеге, который уже 49 день голодает в российской тюрьме. Мы должны помнить о нем и еще о 60-х политзаключенных”, — заявил Бондарчук со сцены Муниципального театра, где происходила премьера фильма.

В зале кинотеатра разместили плакат “Free Sentsov”.

Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко заявляет, что все мировое сообщество требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех украинских политических заключенных, содержащихся на оккупированных территориях и в российских тюрьмах.

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