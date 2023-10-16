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На кінець літа українці почали активніше брати кредити на житло — НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У серпні кількість оформлених іпотечних кредитів в порівняно з липнем збільшилась на 2,6%. Про поточну ситуацію із кредитуванням на житло розповіли у Національному Банку України, передає УНН.

На кінець літа українці почали активніше брати кредити на житло — НБУ

Цитата

“Банки України в серпні 2023 року видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн. Згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити в серпні обсяг наданих населенню кредитів порівняно з липнем зріс на 2,6%, кількість — на 3,6%. Рушієм іпотечного сегмента традиційно залишається пільгове кредитування в межах програми „єОселя“”, — підкреслили у Нацбанку.

Деталі

За даними НБУ, в останній місяць літа про видачу нової іпотеки поінформували 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні виросла до 8% з 7,9% у липні, — зазначили у відомстві.

Згідно зі статистичними даними Національного банку України найбільше кредитів на житло українці у серпні взяли у столиці, та столичному регіоні. Загалом, на Київщині впродовж останнього місяця літа було оформлено 270 договорів на загальну суму 443,9 млн грн. Це 49,3% від загального обсягу.

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На другому місці є мешканці Чернігівської області. Там уклали 41 договір на загальну суму у 52,5 млн грн.

На третьому місці Вінниччина. Де взяли 35 кредитів на житло по держпрограмі на загальну суму в 51,1 млн грн.

Четвертою у списку лідерів за кількістю укладених договорів йде Рівненська область. Там завізували 40 договорів з кредитування на 50,9 млн грн.

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Додатково

Під час опитування в вересні 2023 року відповіді надали 26 банків із часткою 95% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

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