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На конец лета украинцы начали активнее брать кредиты на жилье — НБУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 октября. УНН. В августе количество оформленных ипотечных кредитов в по сравнению с июлем увеличилось на 2,6%. О текущей ситуации с кредитованием на жилье рассказали в Национальном Банке Украины, передает УНН.

На конец лета украинцы начали активнее брать кредиты на жилье — НБУ

Цитата

“Банки Украины в августе 2023 года выдали 626 ипотечных кредитов на общую сумму 900,9 млн грн. Согласно данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах в августе объем предоставленных населению кредитов по сравнению с июлем вырос на 2,6%, количество — на 3,6%. Двигателем ипотечного сегмента традиционно остается льготное кредитование в рамках программы „єОселя“”, — подчеркнули в Нацбанке.

Детали

По данным НБУ, в последний месяц лета о выдаче новой ипотеки проинформировали 5 банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости. Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в августе выросла до 8% с 7,9% в июле, — отметили в ведомстве.

Согласно статистическим данным Национального банка Украины больше всего кредитов на жилье украинцы в августе взяли в столице, и столичном регионе. В общем, на Киевщине в течение последнего месяца лета было оформлено 270 договоров на общую сумму 443,9 млн грн. Это 49,3% от общего объема.

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На втором месте жители Черниговской области. Там заключили 41 договор на общую сумму в 52,5 млн грн.

На третьем месте Винницкая область. Где взяли 35 кредитов на жилье по госпрограмме на общую сумму в 51,1 млн грн.

Четвертой в списке лидеров по количеству заключенных договоров идет Ровенская область. Там завизировали 40 договоров по кредитованию на 50,9 млн грн.

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Дополнительно

Во время опроса в сентябре 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

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