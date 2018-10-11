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На "холостяка" Безрука у Харкові могли напасти через його борги - Бех

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Харківський бізнесмен Владислав Безрук, на якого вчора ввечері було скоєно збройний напад, прооперували, і зараз його стан стабільний. Підозрюваних у замаху поки не затримали, а серед версій слідства – борги бізнесмена та його комерційна діяльність. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех, передає УНН.

"На даний час потерпілому проведено операцію, його стан стабільний, чекаємо що лікарі дозволять спілкування із вказаною особою.

За місцем, на яке вказали охоронці, слідчими було проведено другий огляд. Вчора був встановлений автомат, який міг використовувати зловмисник.

На даний час слідчими проводиться додатковий огляд і вилучаються гільзи з місця події.

Мною одразу була введена поліцейська операція "Сирена", приведено поліцію до відповідного стану з метою розшуку і встановлення злочинців. На даний момент вони не встановлені. І не затримані. Продовжуються заходи для того, щоб ми встановили і затримали вказаних осіб", - розповів Бех.

За його словами, за фактом нападу на Безрука слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Серед версій замаху на Безрука, які розглядає слідство, його комерційна діяльність та боргові зобов’язання потерпілого.

"Висунуто ряд версій щодо вказаної події. Щодо версій - загально можемо їх повідомити: замах на умисне вбивство, вчинений невстановленою особою у зв'язку з його комерційною професійною діяльністю. На потерпілому зареєстровано 4 компанії, які пов'язані із охоронною діяльністю, юридичною діяльністю, аграрною сферою. Крім того, замах на вбивство міг бути скоєний через боргові зобов'язання як потерпілого, так і особами, які винні йому кошти, з корисливих мотивів, помсти або через розподіл сфер впливу на аграрному ринку", - сказав Бех.

Крім того, замах міг бути скоєний невстановленою особою на замовлення інших осіб, зазначив правоохоронець. Він також додав, що слідство не виключає причетність до замаху осіб з числа родинних або дружніх зв'язків, тобто осіб, які йому (потерпілому - ред.) відомі".

Нагадаємо, як писав УНН, вчора, внаслідок стрілянини, яка сталася біля одного зі спортивних клубів у Харкові, поранення отримав місцевий бізнесмен Владислав Безрук.

Відповідно до інформації з відкритих джерел, Безрук є одним із претендентів на участь у новому сезоні телевізійного шоу "Холостяк".

За даними з реєстру Мін'юсту, на Безрука зареєстровано декілька компаній.

Зокрема, ТОВ "Юридична компанія" Легіон" зі статутним капіталом 100 грн, ПП "Юридична компанія "Легіон" зі статутним капіталом 1 000 грн, ТОВ "Легіон Агро-Пром" зі статутним капіталом 1 000 грн, а також ТОВ "Легіон-Агро" зі статутним капіталом 500 000 грн.

Остання компанія, згідно з відомостями бази даних Youcontrol, займається оптовою торгівлею зерном, кормами та насінням.

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