На "холостяка" Безрука в Харькове могли напасть из-за его долгов - Бех

"В настоящее время пострадавшему проведена операция, его состояние стабильное, ожидаем, что врачи позволят общение с указанным лицом.

По месту, на которое указали охранники, следователями был проведен второй осмотр. Вчера был установлен автомат, который мог использовать злоумышленник.

В настоящее время следователями проводится дополнительный осмотр и изымаются гильзы с места происшествия.

Мною сразу была введена полицейская операция "Сирена", приведена полиция в соответствующее состояние с целью розыска и установления преступников. На данный момент они не установлены. И не задержаны. Продолжаются мероприятия для того, чтобы мы установили и задержали указанных лиц", - рассказал Бех.

По его словам, по факту нападения на Безрука следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Среди версий покушения на Безрука, которые рассматривает следствие, его коммерческая деятельность и долговые обязательства потерпевшего.

"Выдвинуто ряд версий относительно указанного события. Относительно версий - в общем можем их сообщить: покушение на умышленное убийство, совершенное неустановленным лицом в связи с его коммерческой профессиональной деятельностью. На пострадавшем зарегистрировано 4 компании, связанные с охранной деятельностью, юридической деятельностью, аграрной сферой. Кроме того, покушение на убийство могло быть совершено из-за долговых обязательств как потерпевшего, так и лицами, которые должны ему средства, из корыстных побуждений, мести или из-за распределения сфер влияния на аграрном рынке", - сказал Бех.

Кроме того, покушение могло быть совершено неустановленным лицом по заказу других лиц, отметил правоохранитель. Он также добавил, что следствие не исключает причастность к покушению людей из числа родственных или дружеских связей, то есть лиц, которые ему (потерпевшему - ред.) известны".

Напомним, как писал УНН, вчера, в результате стрельбы, которая произошла возле одного из спортивных клубов в Харькове, ранения получил местный бизнесмен Владислав Безрук.

Согласно информации из открытых источников, Безрук является одним из претендентов на участие в новом сезоне телевизионного шоу "Холостяк".

По данным из реестра Минюста, на Безрука зарегистрировано несколько компаний.

В частности, ООО "Юридическая компания "Легион" с уставным капиталом 100 грн, ЧП "Юридическая компания "Легион" с уставным капиталом 1 000 грн, ООО "Легион Агро-Пром" с уставным капиталом 1 000 грн, а также ООО "Легион-Агро" с уставным капиталом 500 000 грн.

Последняя компания, согласно сведениям базы данных Youcontrol, занимается оптовой торговлей зерном, кормами и семенами.