На Хмельниччині вночі знищили один "шахед", жертв немає - ОВА
Київ • УНН
Українська ППО знищила ворожий безпілотник "шахед" на Хмельниччині, жертв і постраждалих немає.
У Хмельницькій області вночі знищили один ворожий ударний дрон типу Shahed, травмованих чи загиблих не фіксували, повідомили у суботу у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БПЛА типу "Shahed". Інформація про травмованих чи загиблих не надходила
На Хмельниччині прогриміли вибухи06.01.24, 01:30 • 35739 переглядiв