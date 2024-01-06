На Хмельниччині вночі знищили один "шахед", жертв немає - ОВА

У Хмельницькій області вночі знищили один ворожий ударний дрон типу Shahed, травмованих чи загиблих не фіксували, повідомили у суботу у Хмельницькій ОВА, пише УНН.

Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БПЛА типу "Shahed". Інформація про травмованих чи загиблих не надходила - повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram.

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