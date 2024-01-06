В Хмельницкой области ночью уничтожили один "шахед", жертв нет - ОВА
Киев • УНН
Украинская ПВО уничтожила вражеский беспилотник "шахед" в Хмельницкой области, жертв и пострадавших нет.
В Хмельницкой области ночью уничтожили один вражеский ударный дрон типа Shahed, травмированных или погибших не фиксировали, сообщили в субботу в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.
Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", силы ПВО ВСУ обезвредили 1 БПЛА типа "Shahed". Информация о травмированных или погибших не поступала
В Хмельницкой области прогремели взрывы05 январь 2024, 23:30 • 28553 просмотра
В Хмельницкой области ночью уничтожили один "шахед", жертв нет - ОВА
Украинская ПВО уничтожила вражеский беспилотник "шахед" в Хмельницкой области, жертв и пострадавших нет.
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