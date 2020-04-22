На Хмельниччині зафіксовано вже 62 випадки на COVID-19, серед яких 15 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня УНН. У Хмельницькій області зафіксовано вже 62 випадки захворювання на COVID-19, серед яких 15 медичних працівників та 2 дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.
“На 10:00 22 квітня 2020 року всього з початку епідемії на території області підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 62 людей, в тому числі у 2 дітей та у 15 медпрацівників”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні в Кам’янець-Подільському районі, випадок МОЗ України зареєстровано в Чернівецькій області.
“Одужало 6 людей (0 дітей, 1 медпрацівник). За добу 1 людина одужала, житель Шепетівського району, лікувався в Хмельницькій інфекційній лікарні”, — зазначається в повідомленні.
Також померло 4 людини (0 дітей, 1 медпрацівник): у містах Хмельницький і Шепетівка, в Хмельницькому та Чемеровецькому районах.
“За добу зафіксовано 9 нових захворювань на коронавірусну інфекцію: у 2 жителів Летичівського району (монастир), у 6 — Чемеровецького району, у 1 мешканця міста Хмельницький. Серед нових хворих 1 лікар Хмельницької інфекційної лікарні”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, коло контактних осіб встановлено, заходи з дезінфекції проведено.
Як повідомлялося, в Україні на 9 годину 22 квітня зафіксовано 6 592 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 174 летальні.