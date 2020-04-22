На Хмельниччині зафіксовано вже 62 випадки на COVID-19, серед яких 15 медиків

КИЇВ. 22 квітня УНН. У Хмельницькій області зафіксовано вже 62 випадки захворювання на COVID-19, серед яких 15 медичних працівників та 2 дитини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.