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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Хмельницкой области зафиксировано уже 62 случая на COVID-19, среди которых 15 медиков

В Хмельницкой области зафиксировано уже 62 случая на COVID-19, среди которых 15 медиков

Киев  •  УНН

 • 12906 просмотра

КИЕВ. 22 апреля УНН. В Хмельницкой области зафиксировано уже 62 случаев заболевания COVID-19, среди которых 15 медицинских работников и 2 ребенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

“На 10:00 22 апреля 2020 года всего с начала эпидемии на территории области подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР у 62 человека, в том числе у 2 детей и в 15 медработников”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что один человек находится на амбулаторном лечении в Каменец-Подольском районе, случай МЗ Украины зарегистрировано в Черновицкой области.

“Выздоровели 6 человек (0 детей, 1 медработник). За сутки 1 человек выздоровел, житель Шепетовского района, лечился в Хмельницкой инфекционной больнице”, — отмечается в сообщении.

Также погибли 4 человека (0 детей, 1 медработник): в городах Хмельницкий и Шепетовка, в Хмельницком и Чемеровецком районах.

“За сутки зафиксировано 9 новых заболеваний коронавирусной инфекцией: в 2 жителей Летичевского района (монастырь), в 6 — Чемеровецкого района в 1 жителя города Хмельницкий. Среди новых больных 1 врач Хмельницкой инфекционной больнице”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, у контактных лиц установлено, мероприятия по дезинфекции проведения.

Как сообщалось, в Украине 9:00 22 апреля зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 летальных.

Украинские Национальные Новости

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