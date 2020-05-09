На Хмельниччині зафіксовано ще п'ять випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Хмельницькій області зафіксовано ще п’ять нових випадків COVID-19, загалом в області зареєстровано 175 хворих. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Хмельницької ОДА.
“...станом на 15:20 9 травня в Хмельницькій області зареєстровано 175 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них: 49 одужало, 7 летальних випадків”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 5 нових випадків хвороби виявлено: 4 — у мешканців Нетішина та 1 — у Дунаєвецькому районі (лікуються амбулаторно).
Нагадаємо, у Києві зареєстрували ще 50 випадків COVID-19, з них 12 медиків.