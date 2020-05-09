В Хмельницкой области зафиксировано еще пять случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Хмельницкой области зафиксировано еще пять новых случаев COVID-19, всего в области зарегистрировано 175 больных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.
“... по состоянию на 15:20 9 мая в Хмельницкой области зарегистрировано 175 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 49 выздоровели, 7 летальных случаев”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что 5 новых случаев болезни выявлено: 4 — у жителей Нетишина и 1 — в Дунаевецком районе (лечатся амбулаторно).
Напомним, в Киеве зарегистрировали еще 50 случаев COVID-19, из них 12 медиков.