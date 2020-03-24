На Хмельниччині всього зафіксовано дві підозри на COVID-19

КИЇВ. 24 березня. УНН. У Хмельницькому станом на 9:00 24 березня, нових підозр на коронавірус COVID-19 не виявлено. У області наразі 2 пацієнти, у яких підозрюють COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.