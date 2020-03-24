На Хмельниччині всього зафіксовано дві підозри на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Хмельницькому станом на 9:00 24 березня, нових підозр на коронавірус COVID-19 не виявлено. У області наразі 2 пацієнти, у яких підозрюють COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Хмельницької міської ради.
"Станом на 9:00 24 березня, виявлених хворих на COVID-19 у Хмельницькому немає", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в інфекційній лікарні - 76 пацієнтів, 2 - з підозрою на COVID-19 (Нетішин та Кам’янець-Подільський).
"13 хворих з діагнозом пневмонія, 31 - з діагнозом грип. Решта - різні інші інфекційні захворювання. 15 пацієнтів інфекційної лікарні одужали і вчора були виписані додому", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.
Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус.
Перед цим очільник міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець закликав нардепів проголосувати за введення режиму надзвичайного стану.