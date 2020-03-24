В Хмельницкой области всего зафиксировано два подозрения на COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100933 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104301 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106314 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105250 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113957 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101006 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105428 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106686 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131595 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области всего зафиксировано два подозрения на COVID-19

В Хмельницкой области всего зафиксировано два подозрения на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12244 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Хмельницком по состоянию на 9:00 24 марта, новых подозрений на коронавирус COVID-19 не обнаружено. В области сейчас 2 пациента, у которых подозревают COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.

"По состоянию на 9:00 24 марта, выявленных больных COVID-19 в Хмельницком нет", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в инфекционной больнице - 76 пациентов, 2 - с подозрением на COVID-19 (Нетешин и Каменец-Подольский).

"13 больных с диагнозом пневмония, 31 - с диагнозом грипп. Остальное - различные другие инфекционные заболевания. 15 пациентов инфекционной больницы выздоровели и вчера были выписаны домой", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса.

Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения.

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