В Хмельницкой области всего зафиксировано два подозрения на COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Хмельницком по состоянию на 9:00 24 марта, новых подозрений на коронавирус COVID-19 не обнаружено. В области сейчас 2 пациента, у которых подозревают COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.