В Хмельницкой области всего зафиксировано два подозрения на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Хмельницком по состоянию на 9:00 24 марта, новых подозрений на коронавирус COVID-19 не обнаружено. В области сейчас 2 пациента, у которых подозревают COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого городского совета.
"По состоянию на 9:00 24 марта, выявленных больных COVID-19 в Хмельницком нет", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в инфекционной больнице - 76 пациентов, 2 - с подозрением на COVID-19 (Нетешин и Каменец-Подольский).
"13 больных с диагнозом пневмония, 31 - с диагнозом грипп. Остальное - различные другие инфекционные заболевания. 15 пациентов инфекционной больницы выздоровели и вчера были выписаны домой", - отмечается в сообщении.
Напомним, Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет необходимости внедрять режим ЧП в Украине из-за коронавируса.
Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения.