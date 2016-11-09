На Хмельниччині у зоні виявлення АЧС встановили два карантинних пости
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У зоні виявлення африканської чуми свиней розгорнуто діяльність двох карантинних постів: на виїзді з смт Нова Ушиця в напрямку смт Віньківці та поблизу села Іванівка Новоушицького району. Про це повідомляє прес-служба ГУНП у Хмельницькій області, передає УНН.
Так, за даними поліції, на постах цілодобово чергують працівники поліції, ДСНС та спеціалісти ветеринарної медицини.
У відомстві також нагадали про те, що раніше на одному з приватних господарств в смт Нова Ушиця було виявлено збудник африканської чуми свиней.
У зв’язку з цим вчора, 8 листопада, під керівництвом голови Новоушицької райдержадміністрації Юрія Танасійчука було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії та комісії з питань надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації.
“Комісія вирішила оголосити райцентр Нова Ушиця та прилеглі села Філянівката Каскада неблагополучними пунктами щодо африканської чуми свиней і встановити в них карантин”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.
За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.Також не вистачає і фінансування.
Як повідомляв УНН, випадки АЧС з початку року зафіксовано у 15 областях країни.