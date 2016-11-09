В Хмельницкой области в зоне обнаружения АЧС установили два карантинных поста
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В зоне обнаружения африканской чумы свиней развернута деятельность двух карантинных постов: на выезде из пгт Новая Ушица в направлении пгт Веселое и вблизи села Ивановка Новоушицкого района. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Хмельницкой области, передает УНН.
Так, по данным полиции, на постах круглосуточно дежурят работники полиции, ГосЧС и специалисты ветеринарной медицины.
В ведомстве также напомнили о том, что ранее на одном из частных хозяйств в пгт Новая Ушица был обнаружен возбудитель африканской чумы свиней.
В связи с этим вчера, 8 ноября, под руководством председателя Новоушицкой райгосадминистрации Юрия Танасийчука было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии и комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций при райгосадминистрации.
"Комиссия решила объявить райцентр Новая Ушица и прилегающие села Филянивката Каскада неблагополучными пунктами по африканской чуме свиней и установить в них карантин", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, производители свинины будут добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС.
По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента. Так же не хватает и финансирования.
Как сообщал УНН, случаи АЧС с начала года зафиксированы в 15 областях страны.