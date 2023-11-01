На Хмельниччині троє чоловіків напідпитку вдарили ножем перехожого, побили ще трьох людей, одного - вбили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння спочатку нанесли ножове поранення випадковому перехожому, а потім, зайшовши у під’їзд будинку побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУНП в Хмельницькій області.
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«У ніч на 1 листопада до Кам’янець-Подільського райуправління поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшло кілька повідомлень про те, що троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння спочатку нанесли ножове поранення випадковому перехожому, а потім, зайшовши у під’їзд будинку по вулиці Космонавтів, з хуліганських мотивів побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підозрюваних осіб поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину.
«За даними фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 та ч.4 статті 296 (хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї) , п.7 ч.2 статті 115 (умисне вбивство з хуліганських мотивів), ч.2 146 (незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили їм про підозру», - інформує поліція.
Зазначається, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Контекст
ЗМІ повідомляли, що у Кам'янці-Подільському нібито троє військових влаштували поножовщину.
Доповнення
На Львівщині військового підозрюють у жорстокому побитті 87-річної жінки у неї вдома.