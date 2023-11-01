На Хмельниччині троє чоловіків напідпитку вдарили ножем перехожого, побили ще трьох людей, одного - вбили

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння спочатку нанесли ножове поранення випадковому перехожому, а потім, зайшовши у під’їзд будинку побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця. Про це УНН повідомляє з посиланням на ГУНП в Хмельницькій області.