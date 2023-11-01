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В Хмельницкой области трое пьяных мужчин ударили ножом прохожего, избили еще трех человек, одного - убили

Киев • УНН

 • 269674 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Каменце-Подольском, что в Хмельницкой области,  трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесли ножевое ранение случайному прохожему, а затем, зайдя в подъезд дома избили еще трех пострадавших и убили 42-летнего местного жителя. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУНП в Хмельницкой области.

В Хмельницкой области трое пьяных мужчин ударили ножом прохожего, избили еще трех человек, одного - убили

Цитата

«В ночь на 1 ноября в Каменец-Подольское райуправление полиции ГУНП в Хмельницкой области поступило несколько сообщений о том, что трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесли ножевое ранение случайному прохожему, а затем, зайдя в подъезд дома по улице Космонавтов, из хулиганских побуждений избили еще трех пострадавших и убили 42-летнего местного жителя», - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемых лиц полицейские задержали неподалеку от места совершения преступления.

«По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 2 и ч.4 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия), п.7 ч.2 статьи 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений), ч.2 146 (незаконное лишение свободы человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и объявили им о подозрении», - информирует полиция.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст

СМИ сообщали, что в Каменце-Подольском якобы трое военных устроили поножовщину.

Дополнение

На Львовщине военного подозревают в жестоком избиении 87-летней женщины у нее дома.

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