На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр" для мінімізації податків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Хмельниччині ліквідували "конвертаційний центр", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Хмельницькій області.
Так, як повідомив начальник відділу прокуратури області Олег Львовський, слідчим управлінням фіскальної служби в області за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області у рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків одним із суб’єктів господарювання області ліквідовано "конвертаційний центр", який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки.
"Встановлено, що зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали рахунки у банках. Після цього вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт (послуг) вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які і перераховували на їх рахунки кошти", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що надалі ці кошти незаконно обготівковувались.
В рамках кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад півмільйона гривень готівкою, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів в банках, первинні фінансово-господарські документи, чекові книжки тощо.
На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Нагадаємо, СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень.