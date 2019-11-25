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В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов

В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов

Киев  •  УНН

 • 10873 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

Так, как сообщил начальник отдела прокуратуры области Олег Львовский, следственным управлением фискальной службы в области за процессуального руководства отраслевого отдела прокуратуры области в рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины по факту умышленного уклонения от уплаты налогов одним из субъектов хозяйствования области ликвидирован "конвертационный центр", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики.

"Установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение получали от граждан нотариально заверенную доверенность для представительства интересов, осуществляли их государственную регистрацию в качестве физических лиц-предпринимателей и открывали счета в банках. После этого они оформляли документы о якобы поставке товаров, работ (услуг) указанными ФОПами для предприятий реального сектора экономики, и перечисляли на их счета средства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем эти средства незаконно обналичивались.

В рамках уголовного производства проведен ряд санкционированных обысков, по результатам которых изъято более полумиллиона гривен наличными, документы, отражающие проведение бестоварных финансовых операций и снятия средств в банках, первичные финансово-хозяйственные документы, чековые книжки и тому подобное.

В настоящее время проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, СБУ задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 30 миллионов гривен.

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