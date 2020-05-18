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На Хмельниччині "чорні" археологи виявили у річці снаряд часів Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У неділю о 12:25 сапери групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення у Хмельницькій області вилучили та, шляхом підриву в спеціально відведеному для цього місці, знищили 76 мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

На Хмельниччині "чорні" археологи виявили у річці снаряд часів Другої світової війни

Цей вибухонебезпечний предмет було виявлено напередодні "чорними" археологами в річці Вовк поблизу с. Скаржинці Хмельницького району.

Зазначимо, що дальність розльоту осколків такого снаряду до 700 м.

Загалом від початку року піротехніки знищили 1563 боєприпасів різних марок та калібрів часів Другої світової війни. Усі боєприпаси перебували у бойовому стані та несли загрозу для краян. Усі вони були успішно знищені.

Нагадаємо, 24-річний чоловік помер від травм черех вибух снаряду.

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