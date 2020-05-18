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В Хмельницкой области "черные" археологи обнаружили в реке снаряд времен Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 18870 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В воскресенье в 12:25 саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения в Хмельницкой области изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте, уничтожили 76 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В Хмельницкой области "черные" археологи обнаружили в реке снаряд времен Второй мировой войны

Этот взрывоопасный предмет был обнаружен накануне «черными» археологами в реке Волк вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района.

Отметим, что дальность разлета осколков такого снаряда до 700 м.

Всего с начала года пиротехники уничтожили 1563 боеприпасов разных марок и калибров времен Второй мировой войны. Все боеприпасы находились в боевом состоянии и несли угрозу для земляков. Все они были успешно уничтожены.

Напомним, 24-летний мужчина умер от травм из-за взрыва снаряда.

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