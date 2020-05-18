В Хмельницкой области "черные" археологи обнаружили в реке снаряд времен Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В воскресенье в 12:25 саперы группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения в Хмельницкой области изъяли и путем подрыва в специально отведенном для этого месте, уничтожили 76 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Этот взрывоопасный предмет был обнаружен накануне «черными» археологами в реке Волк вблизи с. Скаржинцы Хмельницкого района.
Отметим, что дальность разлета осколков такого снаряда до 700 м.
Всего с начала года пиротехники уничтожили 1563 боеприпасов разных марок и калибров времен Второй мировой войны. Все боеприпасы находились в боевом состоянии и несли угрозу для земляков. Все они были успешно уничтожены.
Напомним, 24-летний мужчина умер от травм из-за взрыва снаряда.