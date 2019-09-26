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На хімічному заводі у Франції спалахнула велика пожежа

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Велика пожежа спалахнула в середу ввечері на хімічному заводі “Lubrizol” в Руані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Parisien.

На хімічному заводі у Франції спалахнула велика пожежа

“Велика пожежа спалахнула в ніч з середи на четвер, на фабриці в Руані. Мешканцям тринадцяти комун, включаючи Руан, пропонують залишитися вдома заради власної безпеки”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у виданні, на заводі пролунала серія вибухів, після чого близько 2.45 ранку спалахнула пожежа.

Зазначається, що хімічний завод “Lubrizol” виробляє мастильні добавки і знаходиться під особливим наглядом влади через наявність потенційно небезпечної сировини.

За інформацією місцевої влади, потерпілих у наслідок пожежі немає. Пожежу ліквідують майже 150 вогнеборців.

Нагадаємо, грабіжники винесли з палацу у Франції коштовностей і грошей на 2 млн євро.

Префектура Приморської Сени оголосила про закриття шкіл у Руані та в комунах на північ від міста, адже міг відбутися викид небезпечного речовини Меркаптану, як на цьому ж заводі у 2013 році.

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