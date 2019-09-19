Грабіжники винесли з палацу у Франції коштовностей і грошей на 2 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Злодії пограбували французький палац Во-ле-Віконт, після того, як зв’язали його господарів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Злодії зв’язали власників французького палацу та викрали 2 мільйони євро коштовностями та грошима.
Поліція розшукує шістьох підозрюваних, які пограбували Во-ле-Віконт поблизу Парижа, який часто знімають у фільмах замість Версалю.
Як зазначає видання, палац Во-ле-Віконт, що стоїть серед розкішних садів приблизно за 50 км на південний схід від Парижа, належить одній родині з 1875 року. Патріс і Крістіна де Вогю відкрили маєток для публіки у 1968 році.
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