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На химическом заводе во Франции вспыхнул крупный пожар

Киев • УНН

 • 12096 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Крупный пожар вспыхнул в среду вечером на химическом заводе “Lubrizol” в Руане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Parisien.

На химическом заводе во Франции вспыхнул крупный пожар

“Крупный пожар вспыхнул в ночь со среды на четверг, на фабрике в Руане. Жителям тринадцати коммун, включая Руан, предлагают остаться дома ради собственной безопасности”, — говорится в сообщении.

Как сообщают в издании, на заводе прогремела серия взрывов, после чего около 2.45 утра вспыхнул пожар.

Отмечается, что химический завод “Lubrizol” производит смазочные добавки и находится под особым надзором властей из-за наличия потенциально опасного сырья.

По информации местных властей, пострадавших в результате пожара нет. Пожар ликвидируют почти 150 пожарных.

Напомним, грабители вынесли из дворца во Франции драгоценностей и денег на 2 млн евро.

Префектура Приморской Сены объявила о закрытии школ в Руане и в коммунах к северу от города, ведь мог произойти выброс опасного вещества меркаптанов, как на этом же заводе в 2013 году.

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