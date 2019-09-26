На химическом заводе во Франции вспыхнул крупный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Крупный пожар вспыхнул в среду вечером на химическом заводе “Lubrizol” в Руане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Parisien.
“Крупный пожар вспыхнул в ночь со среды на четверг, на фабрике в Руане. Жителям тринадцати коммун, включая Руан, предлагают остаться дома ради собственной безопасности”, — говорится в сообщении.
Как сообщают в издании, на заводе прогремела серия взрывов, после чего около 2.45 утра вспыхнул пожар.
Отмечается, что химический завод “Lubrizol” производит смазочные добавки и находится под особым надзором властей из-за наличия потенциально опасного сырья.
По информации местных властей, пострадавших в результате пожара нет. Пожар ликвидируют почти 150 пожарных.
Напомним, грабители вынесли из дворца во Франции драгоценностей и денег на 2 млн евро.
Префектура Приморской Сены объявила о закрытии школ в Руане и в коммунах к северу от города, ведь мог произойти выброс опасного вещества меркаптанов, как на этом же заводе в 2013 году.