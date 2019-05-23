На Херсонщині зловмисники у камуфляжі пограбували подружжя пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В одному із сіл Скадовського району Херсонської області невідомі у камуфляжі пограбували подружжя пенсіонерів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Серед ночі троє невстановлених осіб у камуфляжній формі проникли до приватного будинку, в якому мешкає подружжя пенсіонерів. Погрожуючи ножем, зловмисники змусили своїх жертв вказати, де зберігаються гроші на загальну суму обсягом близько 90 тисяч гривень.
З награбованим злодії зникли з місця вчинення злочину.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, невідомі "вибили" з подружжя пенсіонерів їхні заощадження.