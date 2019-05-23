В Херсонской области злоумышленники в камуфляже ограбили чету пенсионеров

Среди ночи трое неустановленных лиц в камуфляжной форме проникли в частный дом, в котором проживает чета пенсионеров. Угрожая ножом, злоумышленники заставили своих жертв указать, где хранятся деньги на общую сумму около 90 тысяч гривен.

С награбленным воры скрылись с места совершения преступления.

Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

Напомним, неизвестные "выбили" из четы пенсионеров их сбережения.