На Херсонщині затримали зловмисників, які втекли з-під варти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Поліцейські затримали двох зловмисників, які втекли з ізолятора тимчасового тримання у смт Новотроїцьке Херсонської області. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Впродовж двох діб поліцейські кількох районів Херсонщини цілодобово розшукували двох зловмисників, які здійснили втечу з ізолятора тимчасового тримання Новотроїцького відділення поліції", – зазначили в поліції.
Як встановили поліцейські, після втечі зловмисники розділилися. До розшуку долучилися співробітники сусідніх територіальних підрозділів поліції та оперативники управління карного розшуку обласного главку. Правоохоронці провели подвірний обхід усіх населених пунктів, відпрацьовувалися фермерські господарства, польові бригади, лісосмуги, покинуті споруди. Вжитими заходами поліція встановила місцеперебування зловмисників і сьогодні вночі їх затримала.
За словами начальника кримінальної поліції Херсонщини Миколи Цапа, один із розшукуваних – житель районного центру Новотроїцьке. Поліцейські припустили, що він може навідатися до рідних. Сьогодні вночі оперативники помітили, як втікач через город направляється до батьківського будинку та затримали його.
Через кілька годин затримали й іншого розшукуваного.
"Один із жителів смт Новоолексіївка Генічеського району розповів, де напередодні бачив схожого за прикметами чоловіка. До пошуку зловмисника залучили кінолога Генічеського відділу поліції. Службовий собака майже кілометр йшов по запаху та вивів групу затримання до сонячної електростанції, де переховувався втікач", – йдеться в повідомленні.
Наразі обидва зловмисники знов поміщені до Новотроїцького ІТТ. Зловмисників оглянули медпрацівники. Тілесних ушкоджень під час затримання їм не спричинено.
Нагадаємо, вночі з 25 на 26 червня з ізолятора тимчасового тримання Новотроїцького відділення поліції втекли двоє підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів.