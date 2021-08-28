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На Херсонщині зафіксували 62 нових випадки коронавірусу за добу

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 • 17200 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 62 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 239 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 686 ПЛР-досліджень, 387 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 952 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 62 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з них 42 жінки та 20 чоловіків. З яких 3 дитини та 2 медичні працівники”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 53 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 9 осіб.

ЗАзначається, що за добу померли дві особи, коли одужало 95.

“Тож наразі в області 37 737 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 35 368 людей побороли недуг;
— 1130 людей інфіковані COVID-19;
— 1 239 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 280 203 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 632 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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