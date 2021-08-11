На Херсонщині зафіксували 35 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 35 нових лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 220 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 702 ПЛР-дослідження, 292 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 780 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 35 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 24 жінки та 11 чоловіків. З них 3 дитини”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “26 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 9 осіб”.
Також в області 35 одужань.
Про нові летальні випадки не повідомляється.
“Тож наразі в області 36 934 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 34 881 людина поборола недуг;
— 833 людини інфіковані COVID-19;
— 1 220 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 261 354 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 149 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.