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На Херсонщині зафіксували 30 нових випадків коронавірусу за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. На Херсонщині за 6 вересня зафіксовано 30 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 263 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 516 ПЛР-досліджень, 155 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1031 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 30 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 21 жінка та 9 чоловіків. Серед них 1 дитина”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “21 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 9 осіб”.

В області за добу померли дві людини.

“Тож наразі в області 38 355 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

—35 572 людини побороли недуг;
—1520 людей інфіковані COVID-19;
—1263 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 298 307 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 001 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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