На Херсонщині зафіксували 73 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 824 ПЛР-дослідження, 302 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 890 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 73 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 42 жінки та 31 чоловік. З них 3 дитини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Стан хворих задовільний, 59 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб.

Також в області 18 одужань.

“Тож наразі в області 37 197 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 35 007 людей побороли недуг;

— 967 людей інфіковані COVID-19;

— 1 223 людини померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 267 219 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 296 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.