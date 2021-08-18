На Херсонщине зафиксировали 73 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 73 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерли 1223 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 824 ПЦР-исследования, 302 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 890 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 73 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 42 женщины и 31 мужчина. Из них 3 ребенка”, — говорится в сообщении.
Детали
Состояние больных удовлетворительное, 59 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 14 человек.
Также в области 18 выздоровивших.
“Поэтому сейчас в области 37 197 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 007 человек победили недуг;
— 967 человек инфицированы COVID-19;
— 1223 человека умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 267 219 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 296 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.