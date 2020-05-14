На Херсонщині підтвердили ще два випадки COVID-19, серед них дитина

"За останню добу фахівцями обласного лабораторного центру МОЗ проведено 260 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу, з них 2 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав Гусєв.

Так, коронавірус підтвердили у 58-річної жінки, яка контактувала з раніше встановленою хворою на COVID-19. А також у 8-річної дитини, яка перебуває на самоізоляції під щоденним наглядом медиків.

"Водночас маємо 5 нових одужань – це жителі м.Каховка. Тож наразі в області 167 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області 2 квітня зафіксували першу смерть через COVID-19, внаслідок хвороби померла медсестра лікарні в місті Олешки.