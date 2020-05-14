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В Херсонской области подтвердили еще два случая COVID-19, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 13581 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Херсонской области за последние сутки провели 260 ПЦР-исследований на обнаружение коронавируса, из которых 2 подтвердили, в частности, в 8-летнего ребенка. Об этом в Facebook написал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

В Херсонской области подтвердили еще два случая COVID-19, среди них ребенок

"За последние сутки специалистами областного лабораторного центра Минздрава проведено 260 ПЦР-исследований на обнаружение коронавируса, из них 2 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Гусев.

Так, коронавирус подтвердили у 58-летней женщины, которая контактировала с ранее установленной больной COVID-19. А также у 8-летнего ребенка, который находится на самоизоляции под ежедневным наблюдением медиков.

"Вместе с тем есть 5 новых выздоровлений - это жители Каховки. Поэтому сейчас в области 167 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области 2 апреля зафиксировали первую смерть из-за COVID-19, в результате болезни умерла медсестра больницы в городе Олешки.

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